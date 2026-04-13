Unbekannte haben den Außenspiegel eines geparkten VW T-Roc beschädigt. Nach Angaben des Halters stand das Auto am späten Freitagabend am Straßenrand. Zwischen 23.45 Uhr und Mitternacht hörte der Mann einen lauten Knall. Als er nachsah, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt war. Die Polizei geht davon aus, dass der Spiegel mutwillig abgetreten wurde.

Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die zu dieser Zeit etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 36914799 zu melden.