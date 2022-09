In der vergangenen Woche waren es 33, in dieser Woche sind noch keine Asylbewerber von der Aufnahmeeinrichtung (AfA) in Speyer nach Kusel verlegt worden. „Das ist aber Alltag für uns. Im Schnitt kommt einmal die Woche ein Bus aus Speyer“, berichtet Einrichtungsleiter Martin Ziemer. Ein ständiges Kommen und Gehen sei normal. In dieser Woche habe es 26 Abgänge gegeben, in der Woche davor 14. Die Afa Kusel auf dem Windhof ist derzeit mit 584 Personen belegt. Die Maximalkapazität, ein Zeltaufbau berücksichtigt, liegt bei 880.