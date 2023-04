Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Derbyzeit im Nordkreis. Der noch verlustpunktfreie ASV Langweiler/Merzweiler will sich auch am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) keine Blöße geben, wenn Lokalrivale SG Perlbachtal am Tränkenwald gastiert. Denn das Ziel ist klar: Sie wollen um den Aufstieg in die A-Klasse mitspielen.

Vier Spiele, 37:1 Tore, zwölf Punkte. Das klingt schon beeindruckend, was der ASV Langweiler/Merzweiler da bislang in der B-Klasse Birkenfeld Gruppe 1 veranstaltet hat. Wer oder was soll die