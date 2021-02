Im Impfzentrum auf dem Windhof sind bis dato auch alle Astrazeneca-Dosen verimpft worden. Zwar habe es vereinzelt Absagen wegen der Verunsicherung über die Wirksamkeit des Serums geben. Doch seien stets kurzfristig Menschen zum Impfen motiviert worden, die ebenfalls die erforderliche Priorität haben.

Seit zwei Wochen wird auf dem Windhof nicht nur der Impfstoff von Biontech verabreicht, sondern auch jener von Astrazeneca. Der gilt als weniger wirksam und ist in Deutschland nur für Menschen unter 65 Jahren zugelassen. Das hat Unsicherheit gestreut. Laut Medienberichten sollen viele Impfwillige den Impfstoff abgelehnt haben, sollen Tausende Impfdosen in den Kühlschränken der Zentren lagern.

Kaum Absagen

Nicht so in Kusel. Impfkoordinator Thomas Danneck sagte am Freitag auf RHEINPFALZ-Anfrage, es gebe nur vereinzelt Absagen wegen des Impfstoffs – und für die arrangiere man „mit viel Telefoniererei“ Ersatzpersonen von der Prioritätenliste, wenn dies nötig sei. Denn Astrazeneca sei im Kühlschrank besser haltbar als Biontech. Folglich gebe es in Kusel auch keine großen Lagerbestände an nicht genutztem Astrazeneca-Impfstoff. „Was wir ordern und abholen, verimpfen wir auch.“

Im Impfzentrum sind seit vergangener Woche zwei Impfstraßen in Betrieb. Morgens zwischen 8 und 12 Uhr wird der Biontech-Impfstoff verabreicht, mittags von 13 bis 15.30 Uhr jener von Astrazeneca. Insgesamt erhalten pro Werktag 135 Menschen eine Impfung.