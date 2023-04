In der Kuseler Fußgängerzone hat am Donnerstag das asiatische Restaurant Kimono eröffnet. Es dauerte nicht lange, bis sich die ersten Tische im ehemaligen Revilo füllten. Das Team um Chef und Sushimeister Nguyen Thai Anh hatte alle Hände voll zu tun. Immer wieder gingen eingepackte Gerichte über die Theke, die sich Kunden vorher zum Mitnehmen bestellt hatten. Einige Passanten schauten aber auch nur vorbei, um sich über das Speisenangebot zu informieren, Gutscheine zu kaufen oder einen Tisch fürs Osterwochenende zu reservieren. Im Restaurant werden moderne asiatisch-vietnamesische Gerichte angeboten. Das Bistro Revilo hatte Ende Dezember den Betrieb im ehemaligen Sporthaus Engler eingestellt. Zuvor hatte der Kreis den Laden im vorderen Bereich geschlossen, in dem Produkte der Kulinarischen Landstraße angeboten worden waren.