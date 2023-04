Für Wolfgang Roos steht wieder mal ein Umzug an. Von der Kuseler Bahnhofstraße ging es in die Ringstraße. Und nun zieht er mit der Praxisgemeinschaft Michael Kurtz und Olaf Braun in die Industriestraße. Dabei war der Mediziner Roos eigentlich schon vor sechs Jahren in Ruhestand gegangen. Mit 66 Jahren hatte er damals keinen Nachfolger für seine Praxis in der Bahnhofstraße gefunden.

Roos’ Ruhestand währte nicht lange, wie er erzählt. Der Kuseler Gynäkologe Kurtz, der nach dem Weggang von Kollegin Dorothea Schäfer-Jung noch Platz hatte, klopfte bei ihm an, ob er nochmals praktizieren wolle. „Ich wusste, dass viele meiner Patienten keinen Hausarzt gefunden haben. Einige mussten weite Wege auf sich nehmen, bis ins Saarland. Da dachte ich mir: Hopp!“, sagt Roos. Im Juli 2017 wurde er mit einer halben Stelle wieder aktiv. Viele seiner Patienten seien zurück-, auch neue hinzugekommen.

Der 72-Jährige wurde in Edenkoben geboren. Ursprünglich wollte er Lehrer werden, verrät Roos. Doch es kam anders. Seine Mutter sei krank gewesen und schlecht behandelt worden, berichtet er. „Da habe ich mir gedacht, ich will es besser machen.“

Zum Medizinstudium ging er nach Mainz. Die Facharztausbildung für Innere Medizin und Chirurgie absolvierte er 1979 am ehemaligen evangelischen Krankenhaus Kusel – das heutige Zoar-Altenheim. Anschließend war er in Praxen in Glan-Münchweiler, Kusel und Pirmasens tätig, bis er sich 1983 in der Bahnhofstraße mit einer eigenen Praxis niederließ. Drei Jahre später zog die Familie von Rammelsbach in die Kreisstadt.

Das Schöne am Arzt-Beruf sei, „dass man Leuten helfen kann“, betont der Vater von zwei Kindern. Wenn Patienten dankbar sind, freue ihn das und treibe ihn an. Allerdings habe er auch manche Frustration erlebt, sagt er mit Blick auf Krankenkassen, Kassenärztliche Vereinigung (KV) und die Politik. Roos spricht Regresse an, etwa, wenn Patienten sehr krank seien und der Hausbesuch häufiger notwendig würden. „Mit hohen Frequenzen liegt man schnell über dem Durchschnitt, dann wird Geld abgezogen“, moniert er. Ärzte würden dadurch bestraft. Das veranlasse sie dazu, ihr Verhalten zwangsläufig zu ändern – und zwar zu Lasten der Patienten, bedauert der Allgemeinmediziner.

Im Kreis Kusel zählt Roos zu den älteren Kollegen. In der Kreisstadt sei die Ärzteversorgung inzwischen wieder ganz gut, berichtet er, nachdem einige jüngere Kollegen neu niedergelassen sind. Dennoch sei Ärztemangel auf dem Land weiter ein brennendes Thema, da sich die KV an Durchschnitten orientiere. Die Landbevölkerung müsse daher oft weite Wege in Kauf nehmen.

Wie man Nachwuchs gewinnen kann, dafür hat auch Roos kein Rezept. „Viele haben Angst vor möglichen Regressen“, meint er. Daher bevorzugten sie ein Angestelltenverhältnis. Insgesamt müsse die Politik die Rahmenbedingungen verbessern, damit „Ärzte nicht weiter Verlierer“ sind. Trotz allerhand bürokratischer Hindernisse sei die Medizin für ihn die richtige Berufswahl gewesen, resümiert er. Daher wolle er auch am neuen Standort weitermachen – „so lange es Körper und Geist erlauben“.