Das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz (LfU) wird bis Oktober die artenreichen und blumenbunten Wiesen und Weiden im Landkreis Kusel erfassen. Warum das so wichtig ist und worauf sich Landwirte einstellen müssen.

Im Auftrag des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität wird eine sogenannte Grünlandkartierung im Landkreis Kusel vorgenommen. Die Erfassung dauert mehrere Monate und soll wichtige Erkenntnisse liefern.

Was genau ist die Grünlandkartierung?

Es handelt sich um eine Erhebung von gesetzlich geschütztem Grünland. Die Kartierung startete im Jahr 2020 im Landkreis Vulkaneifel und wird in den weiteren Landkreisen fortgesetzt. In diesem Jahr ist der Kreis Kusel dran.

Wofür ist das gut?

Rheinland-Pfalz trägt durch ausgeprägte Mittelgebirgslagen und feuchte bis wechselfeuchte Grünlandstandorte eine besondere Verantwortung für den Erhalt von geschütztem Grünland. Rund ein Drittel der landwirtschaftlich genutzten Fläche ist Dauergrünland. Der Anteil des wertvollen und schützenswerten Extensivgrünlands an den Dauergrünlandflächen ist vielerorts beachtlich. Die Kenntnis über diese Flächen soll die Bemühungen von Naturschutz und Landwirtschaft um eine umweltfreundliche Landbewirtschaftung unterstützen.

Warum ist der Schutz von Grünland wichtig?

Artenreiche Grünlandstandorte gelten als Hotspots der Biodiversität. Doch artenreiches Grünland wird immer seltener. Mit diesen Lebensräumen verschwinden auch ihre Lebensgemeinschaften. Knapp ein Drittel der heimischen Pflanzenarten – das sind rund 1250 – kommen hauptsächlich im Grünland vor. Sie bilden Grundlage für bis zu 3500 Tierarten, darunter Amphibien, Vögel, Spinnen, Heuschrecken und Schmetterlinge. Grünlandbiotope zählen daher zu den artenreichsten Biotopen in Mitteleuropa. Darüber hinaus erfüllen sie wichtige Funktionen als Kohlenstoffspeicher. Deshalb sind besondere, artenreiche Grünlandbiotope gesetzlich geschützt.

Was ist Voraussetzung für die Erfassung?

Eine Fläche wird dann erfasst, wenn sie bestimmte Bedingungen an die ökologische Qualität und Ausprägung der Fläche erfüllt. So müssen bestimmte Pflanzengesellschaften vorhanden sein und die typischen Pflanzenarten in der entsprechenden Häufigkeit auf den Flächen vorkommen. Im Fokus der Erfassung stehen artenreiche Wiesen und Weiden, zum Beispiel magere Flachland-Mähwiesen, Berg-Mähwiesen und Magerweiden. Darüber hinaus wird das sogenannte Biotopgrünland erfasst.

Wie kann geschütztes Grünland erhalten werden?

Extensive Bewirtschaftung ist der wesentliche Faktor, der zum Entstehen des artenreichen Grünlands geführt hat. Zur dauerhaften Erhaltung ist daher die Beibehaltung beziehungsweise Wiedereinführung einer extensiven Bewirtschaftung entscheidend. Das bedeutet, Mahd und Beweidung müssen an Standort und Lebensraumansprüche der Zielarten angepasst werden unter Ausschluss von hohen Düngergaben oder Pflanzenschutzmitteln.

Was müssen Landwirte noch beachten?

Die Bewirtschaftung des artenreichen Grünlands kann über die EULLa-Vertragsnaturschutzprogramme zusätzlich honoriert sowie fachlich begleitet werden. Das geschützte Grünland wird bei der Förderung prioritär berücksichtigt. Finanzielle Anreize für die extensive Bewirtschaftung von Grünlandflächen bieten auch die neu eingeführten Öko-Regelungen.

Wo werden die geschützten Grünland-Flächen erfasst?

Die Ergebnisse der Grünlandkartierung im Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS) www.naturschutz.rlp.de veröffentlicht. Auskunft erteilen das Landesamt für Umwelt und die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung Kusel. Quelle: LfU Mainz