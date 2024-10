Ein undichtes Dach ist die Ursache für einen größeren Schaden im neuen Arkadenhaus in der Hauptstraße 52 in Brücken. Sukzessive werden die Mängel beseitigt. Der Pflegestützpunkt ist vorübergehend ins Jugend- und Vereinshaus umgezogen.

In der jüngsten Ratssitzung informierte Ortsbürgermeister Johannes Huber ( CDU) über den Sachstand. Er hielt fest, dass die größeren Starkregenereignisse der zurückliegenden Wochen zu den Schäden im Wohn- und Bürogebäude in der Hauptstraße geführt hätten. Als in die Teeküche des Pflegestützpunkts Wasser tropfte, sei zunächst an undichte Wasser- oder Heizungsleitungen gedacht worden. Da die Dachgeschosswohnung längere Zeit versiegelt war, hätten sich die Untersuchungen als etwas schwierig herausgestellt, bekannte er.

Letztendlich hätten die Sachverständigen keinen Hinweis darauf gefunden, dass die Annahme stimmt. Nach einem erneuten starken Regen habe sich der Mieter des Obergeschosses gemeldet und mitgeteilt, dass durch die Außenwand Wasser in seine Wohnung eingedrungen sei. Daraufhin wurde erneut nach der Ursache geforscht – mit Erfolg: An der rückseitigen Dachseite wies die Eindeckung Mängel auf. Verantwortlich dafür, so wurde vermutet, könnten die Stürme sein, die mit den starken Regenfällen einher gegangen waren. Der Gesamtschaden sei inzwischen der Versicherung gemeldet. Auch seien Firmen beauftragt worden, die Schäden zu beheben.

Geschätzte Kosten: 8000 Euro Kosten

Mittlerweile habe ein Dachdecker die Ziegeln ergänzt. Die feuchten Bauteile werden abgetragen und entsorgt, neue aufgebracht. Wichtig ist laut Huber, die feuchten Räume und den Keller zu trocknen. Dafür würden spezielle Geräte eingesetzt. Nach vorläufigen Schätzungen belaufen sich die Kosten auf 8000 Euro, sagte der Ortschef, ohne sich auf die Endsumme festlegen zu können.

Damit die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes während der Sanierungsphase ungestört arbeiten können, hat ihnen die Gemeinde als Ausweichquartier die Erdgeschoss-Räume im Jugend- und Vereinshaus zur Verfügung gestellt. „Dort sind sie vorübergehend gut untergebracht“, unterstrich Huber.