Wie die Brache hinterm Blauen Pavillon in Kusel genutzt werden könnte, darüber haben sich Architekten Gedanken gemacht. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt einen städtebaulichen Wettbewerb für die Lehnstaffel ausgerufen. 15 Vorschläge seien eingegangen, informiert Stadtbürgermeister Jochen Hartloff. Die Ideen, die Wohnen und möglicherweise Gewerbe und Gastronomie berücksichtigen sowie gerne pfiffig sein sollten, werden am Samstag, 13. Mai, dem Tag der Städtebauförderung, in der Fritz-Wunderlich-Halle gezeigt. Die Prämierung soll um 11 Uhr erfolgen.

Bis es an die Umsetzung einer der Ideen geht, werden wohl noch einige Jahre vergehen. Als Interimslösung für den Parkplatz hat der Stadtrat entschieden, einen Spielplatz anzulegen. Die Arbeiten sollten bald beginnen, teilte Hartloff in der jüngsten Ratssitzung mit.