Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Kusel stieg im Mai im Vergleich zum Vormonat um drei Prozent auf 1910 Personen. Nach Angaben der Agentur für Arbeit waren das 137 mehr (acht Prozent) als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,3 Prozent, 0,2 Prozentpunkte über dem Vormonat; vor einem Jahr waren es 4,9 Prozent. Bei der Arbeitsagentur waren 1060 Menschen arbeitslos gemeldet, sechs mehr als im April, 147 mehr als vor einem Jahr. Beim Jobcenter waren es rund 850 mehr als im April und zehn weniger als im Jahr zuvor.

112 Menschen im Kreis Kusel beendeten ihre Arbeitslosigkeit durch Arbeitsaufnahme. Unternehmen meldeten 86 neue Stellen – 41 mehr als im April, 14 mehr als vor einem Jahr. Der Bestand lag bei 365. In der Grundsicherung wurden 1851 Bedarfsgemeinschaften (minus fünf Prozent) mit 2467 erwerbsfähigen Bürgergeldberechtigten (minus vier Prozent) betreut. Insgesamt ist im Mai die Anzahl der Arbeitslosen in der Westpfalz und der Südwestpfalz im Vergleich zum April leicht gesunken. Knapp 19.000 ist jedoch im Vergleich der letzten sieben Jahre der zweithöchste Wert.