Die Arbeitslosenquote hat sich im Juni auf 4,9 Prozent erhöht. Damit stieg sie schwächer als in den vergangenen beiden Monaten. In der gesamten Westpfalz dagegen ist die Quote gleichgeblieben – sie ist allerdings deutlich höher als im Kreis Kusel.

Die Anzahl der arbeitslosen Menschen ist in der Westpfalz im Juni kaum noch angestiegen und lag wie im Mai bei 6,9 Prozent. Die Zahlen im Juni spiegelten die Lockerungen aus den Bekämpfungsverordnungen des Landes wider, schreibt die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens dazu. Im Landkreis Kusel sieht es dagegen anders aus: 1840 Personen waren im Juni arbeitslos gemeldet. Das sind 25 mehr als im Mai (1,4 Prozent) und 233 mehr als im Juni 2019 (14,5 Prozent). Damit ist die Arbeitslosenquote von 4,8 auf 4,9 Prozent gestiegen und liegt 0,6 Prozentpunkte über dem Wert von Juni 2019. Zum Vergleich: Im Mai lag sie bei 4,5 und im April bei 4,3 Prozent. Im Landkreis sind noch einige Stellen unbesetzt: Im Juni wurden 61 zu besetzende Stellen gemeldet. Somit gibt es derzeit 359 Stellen offene Stellen im Landkreis.