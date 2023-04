Der Arbeitsmarkt in der Westpfalz war im April weiterhin stabil, eine spürbare Frühjahrsbelebung blieb allerdings aus. „Für die kommenden Wochen und Monate erhoffen wir uns eine Belebung und damit verstärkte Einstellungen bei den westpfälzischen Unternehmen“, wird Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens in einer Mitteilung zitiert. Möglichkeiten, Arbeit zu finden, sind vorhanden. In der Westpfalz, also den Kreisen Kaiserslautern, Kusel, dem Donnersbergkreis sowie den kreisfreien Städten Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens, wurden zum Stichtag im April 6639 offene Stellen registriert. Im Kreis Kusel meldeten die Unternehmen dem Arbeitgeberservice in den vergangenen vier Wochen 61 zu besetzende Stellen. Insgesamt waren im Kreis 678 offene Stellen im Kreis im Bestand. „Die Arbeitgeber der Region suchen dringend nach Fachkräften. Wenn diese die hohe Zahl der freien Stellen besetzen wollen, wird es mehr und mehr darauf ankommen, auch Bewerberinnen und Bewerber mit in die Personalauswahl einzubeziehen, die auf den ersten Blick nicht alle Voraussetzungen erfüllen“, so Weißler weiter.

1623 Menschen im Kreis ohne Job

Im Kreis waren zum Zähltag im April 1623 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren acht mehr als im März und 106 mehr als im April vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf nun 4,5 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Im April 2022 lag die Quote bei 4,1 Prozent. Für die gesamte Westpfalz meldete die Arbeitsagentur 16.706 Arbeitslose. Das waren zum Stichtag 58 mehr als im März sowie 1256 mehr als im April vergangenen Jahres.