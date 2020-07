Die Anzahl der Arbeitslosen im Landkreis Kusel steigt weiter. Inzwischen liegt die Quote erstmals seit Langem wieder über der Fünf-Prozent-Marke. Das hat die Agentur für Arbeit am Donnerstag mitgeteilt. Den Zahlen ist zu entnehmen, dass sich kein anderer Bezirk in der Westpfalz im Juli so schlecht entwickelt hat.

Im Landkreis waren im Juli 1932 Frauen und Männer bei der Agentur und beim Kommunalen Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 92 mehr als im Juni und 282 mehr als im Juli des vergangenen Jahres. Interessant ist dabei ein Vergleich mit den anderen Gebietskörperschaften, für die die Agentur zuständig ist: Der Kuseler Zuwachs um 92 Erwerbslose macht mehr als die Hälfte des Zuwachses in der gesamten Westpfalz aus (178 Arbeitslose mehr).

Die Arbeitslosenquote ist damit von 4,9 Prozent auf nun 5,2 Prozent gestiegen. Vor einem Jahr hatte sie bei 4,4 Prozent gelegen.

Allerdings zieht die Konjunktur auch im Kreis Kusel so langsam wieder an: Arbeitgeber aus dem Landkreis haben in den vergangenen vier Wochen 90 zu besetzende Stellen gemeldet. Das sind 29 mehr als im Juni. Damit befanden sich zum Zähltag noch 402 offene Stellen im Bestand.

Agentur-Chef Peter Weißler kommt daher für die gesamte Westpfalz zu dem Schluss, dass sich der Arbeitsmarkt weiterhin von der Corona-Krise erholt. Denn traditionell wird der Arbeitsmarkt im Juli von Schulabgängern und zum Quartalsende auslaufenden Arbeitsverträgen belastet.