Die Anzahl der Arbeitslosen im Landkreis Kusel ist leicht gestiegen. Die Agentur für Arbeit hat am Donnerstag für den Monat Juli 1697 Menschen ohne Stelle gemeldet, 21 mehr als im Juni.

Das sind aber auch 235 Arbeitslose weniger als im Juli 2020. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 4,6 Prozent, im Juli 2020 hatte sie 5,2 Prozent betragen. Trotz unveränderter Quote ist der Arbeitsmarkt durchaus in Bewegung. Im ablaufenden Monat sind laut Statistikseite der Arbeitsagentur 292 Menschen neu arbeitslos geführt, 112 von ihnen nach vorheriger Erwerbstätigkeit, 72 nach einer Ausbildung oder einer Qualifizierung. Im selben Zeitraum verzeichnete die Agentur 268 Abgänge – 80 davon in einen Job, 63 in eine Ausbildung oder eine Qualifizierung.

Die Unterbeschäftigung

Ebenfalls laut Statistikseite liegt die Unterbeschäftigung ohne Kurzarbeit im Kreis Kusel unverändert bei 6,2 Prozent. Dafür werden zusätzlich zu den offiziellen Arbeitslosen – also jenen, die laut Gesetzesdefinition arbeitslos sind – noch jene gezählt, die zum Stichtag beispielsweise wegen Krankheit nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung standen oder die sich in einer geförderten Maßnahme befanden. Hier weist die Statistikseite die Zahl 2322 aus.

Der Arbeitsagentur und dem Kommunalen Jobcenter sind im ablaufenden Monat 85 zu besetzende Stellen neu gemeldet worden, 35 weniger als im Juni. Zum Zähltag waren noch 377 offene Stellen im Bestand der Agentur.

Mit diesen Zahlen hat sich der Kuseler Arbeitsmarkt im Trend anders entwickelt als der in der Westpfalz. Hier fiel die Arbeitslosenzahl im Juli um 365 auf 17.364. Zudem wurden westpfalzweit 1192 Arbeitsstellen neu gemeldet – ein Plus von 46 gegenüber dem Juni.