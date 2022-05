Im April haben sich die positiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt fortgesetzt. „Mit den Corona-Lockerungen und der anhaltenden Frühjahrsbelebung kam es vermehrt zu Neueinstellungen“, erklärt Peter Weißler, Leiter des Agenturbezirks: „Auch wenn die Folgen des Krieges in der Ukraine sowie die bekannten Lieferengpässe die wirtschaftliche Entwicklung bremsen, zeigt sich dies in den Arbeitsmarktdaten momentan nur vereinzelt.“ Im Landkreis Kusel waren im April 1517 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 57 weniger als im März und 250 weniger als im April des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von 4,3 Prozent im März auf nun 4,1 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 0,6 Prozentpunkte zurückgegangen. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Landkreis Kusel 79 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren neun mehr als im März und eine weniger als im April 2021. Es gibt 564 offene Stellen.