In den zurückliegenden Wochen ist die Arbeitslosigkeit noch einmal leicht gestiegen. Im Landkreis Kusel stieg die Arbeitslosenquote von 4,9 Prozent im Januar auf 5,1 Prozent. Sie lag 0,6 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. 1920 Männer und Frauen waren bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 69 mehr als im Januar und 236 mehr als im Februar des vergangenen Jahres. „Dem Arbeitsmarkt fehlte die Dynamik aus Pandemie-freien Zeiten. Der Aufbau fiel aber keinesfalls so stark aus wie im Januar, als sich der saisonbedingt deutliche Anstieg bemerkbar machte“, sagt Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit in der Westpfalz. Kurzarbeit federe Probleme von Firmen ab. Dem Arbeitgeber-Service wurden aus dem Landkreis 74 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 46 weniger als im Januar und elf mehr als im Februar des vergangenen Jahres. Damit befanden sich zum Zähltag noch 393 offene Stellen im Bestand.