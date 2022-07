Auf eine historische Spurensuche hat sich der gleichnamige Arbeitskreis in Herschweiler-Pettersheim begeben. Während bei einem ersten Treffen der Bogen noch weit gespannt wurde, ging es Mitte Juli um alte Rezepte, Zutaten und Zubereitungsformen. Denn: Gemeinsames Essen gehöre ebenfalls zur Kultur. Einer Mitteilung zufolge hat der Arbeitskreis beschlossen, diese Rezepte aus Herschweiler-Pettersheim zu sammeln, „wenn möglich in Handschrift und mit den ganzen Anmerkungen, die mit dem beschriebenen Gericht zusammenhängen und aus welcher Zeit es stammt“. Abgegeben werden können die Rezepte bei Helma Körbel, Obergasse 13, 06384 1364; Margot Schillo, Bockhofstraße 17, Telefon 06384 993234, sowie bei Klaus Dockendorf, Hauptstraße 4 in Glan-Münchweiler, Telefon 06383 9266066.

Nächstes Treffen



Mittwoch, 10. August, 18 Uhr, im Sitzungssaal des Dorfgemeinschaftshauses. Beteiligen kann sich jeder, der Interesse an den Geschichten, Erzählungen und Berichten des Orts hat. Fragestellungen sind etwa: Was macht das Dorf aus? Was ist die Geschichte des Ortes und wie war das Leben hinter den Geschichten? Welche Bilder gibt es und was vermitteln sie?