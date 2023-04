Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Was ist für mich Waldmohr?“ Das ist das Motto einer Idee, die der neu gegründete Kulturkreis der jungen Stadt auf den Weg bringen will. Bei der jüngsten Stadtratssitzung stellten drei Mitglieder konkrete Vorhaben vor, die im Rahmen des Modellprojektes „Kultur im Wandel“ umgesetzt werden sollen.

„Wie wird und wie soll sich die Kultur in Waldmohr in Zukunft entwickeln?“ Mit dieser Frage, die Kulturbeigeordneter Werner Braun zunächst in den Raum stellte, beschäftigen