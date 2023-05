Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einer Prognose zufolge geht die Anzahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein bis 2040 um ein Viertel zurück. In Verbindung mit dem größer werdenden Fachkräftemangel will die VG reagieren.

Der Fachkräftemangel ist ein Problem, das durch den demografischen Wandel verstärkt wird. Um Schüler nach dem Abschluss in der Region zu halten, sollen frühzeitig Infos geliefert