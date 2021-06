Hitzewellen, Starkregen, ein Ansteigen der Jahresdurchschnittstemperatur. Der Klimawandel zeigt sich auf vielfältige Weise. Dabei kann jeder mit kleinen Mitteln zum Klimaschutz beitragen, ist Vera Schumann, die Klimaschutzmanagerin des Landkreises, überzeugt. Im Kreis gebe es bereits zahlreiche Bürger, die sich in ihrem Alltag um Klimaschutz bemühen, zum Beispiel indem sie Häuser mit Erneuerbaren Energien ausstatten und auf einen geringen Energieverbrauch achten. Der Arbeitskreis Klimaschutz will das Wissen dieser Bürger nun zusammentragen und gemeinsam mit ihnen eine Strategie entwickeln, wie andere Bürger im Kreis von diesem Wissen profitieren können, welche Angebote nötig sind und wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Deshalb steht das nächste Treffen des Arbeitskreises am Montag, 12. Juli, ab 19.30 Uhr in der Aula des Horst-Eckel-Hauses unter dem Titel „Umsetzung im privaten Bereich“. Weitere Mitstreiter sind willkommen. Um vorherige Anmeldung per E-Mail an vera.schumann@kv-kus.de wird gebeten.