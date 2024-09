Im August haben sich viele junge Menschen nach abgeschlossener Schul- oder Berufsausbildung arbeitslos gemeldet. Gleichzeitig gab es urlaubsbedingt weniger Abmeldungen in Arbeit als im Juli. Das Ende der Sommerferien und der weiterhin hohe Fachkräftebedarf sollten in den nächsten Monaten wieder zu einem Rückgang der Arbeitslosenzahlen führen, teilt die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens mit. „Unser Hauptaugenmerk wird gerade in den nächsten Wochen auf den jungen Menschen liegen, so dass wir diese bei den Übergängen zwischen Schule und Ausbildung aber auch zwischen Ausbildung und Beschäftigung unterstützen“, erklärt Peter Weißler, der Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens.

Im Landkreis Kusel waren im August 1856 Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. 40 mehr als im Juli und 114 mehr als im August 2023. Die Arbeitslosenquote ist von fünf Prozent im Juli auf nun 5,1 Prozent gestiegen, 0,3 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat. Für den Landkreis Kusel sind 588 offene Stellen gemeldet.