Zu seinem Galakonzert lädt der Arbeitergesangverein Altenkirchen unter der Leitung von Michael Wagner für Samstag, 7. März, ab 18 Uhr in die katholische Kirche Waldmohr ein.

Mit den „Young Voices Kids“, den „Young Voices“ und dem „Chor Vocale“ sind an dem Abend alle drei Ensembles des Vereins musikalisch vertreten. Unterstützt werden die kleinen und großen Sänger von den professionellen „Desaga-Solisten“, einem Streichquintett des Würth-Orchesters in Künzelsau. Es gibt vor dem großen Auftritt nur eine gemeinsame Probe. Zuvor haben sich jedoch die Chöre des Arbeitergesangvereins in vielen Übungsstunden – unter anderem mit Stimmbildnerin Katharina Becker – auf den Abend unter dem Motto „Freiheit ist das Einzige, was zählt“ vorbereitet. Die besondere Atmosphäre des Kirchengebäudes verleihe den Stücken einen festlichen und eindrucksvollen Klang, wie der Verein mitteilt.

Karten für das Konzert sind bei den Bürgerbüros in Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr per E-Mail an agv-altenkirchen@gmx.de oder per Whatsapp unter der Nummer 0178 5125022 erhältlich. Im Vorverkauf kosten die Tickets 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro. Für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren beträgt der Eintrittspreis acht Euro.