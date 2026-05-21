Seit dem 11. Mai laufen an der Bahnhofstraße in Kusel Reparaturarbeiten an einer Gasleitung. Im Zuge dessen wurde eine Vollsperrung in unteren Straßenabschnitt eingerichtet. Am Kreisel Rosengarten ist kein Durchkommen mehr in Richtung Bahnhof möglich. Nach Information der ausführenden Baufirma an die Anlieger soll die Sperrung voraussichtlich bis Freitag, 12. Juni, bestehen bleiben. Die gewohnte Verkehrsführung der Einbahnstraße hat sich damit vorübergehend geändert: Da sich die Arbeiten vor allem im Bereich der Apotheke am Rosengarten stattfinden, ist die Einfahrt bis dahin von der anderen Seite möglich. Für Fußgänger ist der Straßenabschnitt aus Richtung des kleinen Kreisels trotz Absperrung nach wie vor erreichbar.

Von der anderen Seite ist ein Großteil der Straße für Autofahrer weiterhin erreichbar. Foto: Jan Ullm