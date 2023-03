Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An den Grundschulen Breitenbach, Glan-Münchweiler und Waldmohr wurde zuletzt und wird noch immer eifrig gearbeitet. Einen Bericht über den aktuellen Stand gab Verwaltungsmitarbeiter André Kartarius in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am Dienstag.

Das Gerüst an der Waldmohrer Grundschule stehe seit den Herbstferien, die Dachdecker seien fast fertig, sagte Kartarius. Ende November wollen die Fenster- und der Jalousienbauer loslegen. Die energetische