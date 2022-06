Haushalte in der Schul- und Bahnhofstraße sind am Mittwoch, 29. Juni, mehrere Stunden von der Wasserversorgung abgeschnitten. Grund sind Arbeiten an der Wasserleitung, die zwischen 8.30 und 15.30 Uhr stattfinden, teilten die Verbandsgemeindewerke Lauterecken-Wolfstein mit. Betroffene, so lautet die Empfehlung, sollen sich für diesen Zeitraum einen ausreichenden Wasservorrat bereithalten. Zudem sollen alle Wasserhähne im Haus geschlossen sein, um beim Wiederherstellen der Wasserversorgung Schäden zu vermeiden. Die Werke weisen darauf hin, dass es unmittelbar nach den Arbeiten zu Druckschwankungen kommen kann und das Leitungswasser nicht klar, sondern trübe sein kann. Das sei allerdings unbedenklich. Abhilfe könne dadurch geschaffen werden, indem man das Wasser einige Minuten laufen lasse. Weitere Infos geben die Werke unter der Telefonnummer 06382 791404.