Dennweiler-Frohnbach. Über die Blockhütte im Wald hat der Gemeinderat schon mehrfach diskutiert. An dem beliebten Treffpunkt sind dringende Reparaturen notwendig. Jetzt gibt es einen Plan.

Nach einem Treffen von Ortsbürgermeister Lothar Helfenstein, Ratsmitgliedern und Mitgliedern des Rentnerclubs steht das Vorgehen fest: Die Arbeiten sollen, soweit möglich, in Eigenregie erfolgen, um Kosten zu sparen. Zunächst sollen marode Bretter ausgetauscht werden, kündigte Helfenstein an. Zudem stehen neue Sanitärinstallationen in der Toilette an. Dort soll auch der Boden erneuert werden. Auch die Küchenzeile soll eine Frischzellenkur erhalten, die Beleuchtung muss ebenfalls repariert werden. Nächstes Jahr könnten dann Reparaturen am Dach folgen, war sich der Gemeinderat einig.