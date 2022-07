Während die Schüler die Sommerferien genießen, wird in den Schulgebäuden weiter gearbeitet. Denn die Verbandsgemeinden und der Kreis nutzen die schülerfreie Zeit, um die Gebäude auf Vordermann zu bringen.

An der Grundschule Jettenbach (VG Lauterecken-Wolfstein) sind vor allem Schutzmaßnahmen gegen Hochwasser Thema, wie Verwaltungsmitarbeiter Yannick Wendel berichtet. Vor einigen Jahren hatte dort ein Rückhaltebecken nicht richtig funktioniert – während eines Unwetters wurde die Grundschule überschwemmt. An der Realschule plus in Wolfstein wird laut Mitteilung der Kreisverwaltung die Elektronik, die Brandmeldeanlage, die Schulküche sowie die elektronische Lautsprecheranlage erneuert. Am Veldenz-Gymnasium Lauterecken werden die Lehrer-WCs saniert, teilt die Kreisverwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

Büroleiter Uwe Stoll von der VG Kusel-Altenglan informiert, dass die energetische Sanierung der Grundschule Rammelsbach fortschreitet: Im hinteren Gebäudeteil nahe der Bundesstraße werden die obere Geschossdecke und die Fassade gedämmt, zudem die Fenster erneuert. In der Realschule plus in Altenglan werden Trockenbauwände gestellt.

Im Oberen Glantal erhält die Grundschule Schönenberg-Kübelberg neue Außenjalousien. Außerdem, berichtet Bürgermeister Christoph Lothschütz, wird das Dach der Grundschule Waldmohr erneuert. Zusätzlich stehe die Sanierung des Außenplatzes der Grundschule in Herschweiler-Pettersheim an. Festgelegt auf die Sommerferien sei das Sanierungsprojekt allerdings nicht. Es sei möglich, dass dieses Projekt auch erst in den Herbstferien umgesetzt wird.