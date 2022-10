Autofahrer müssen am Stadteingang Kusels weiter geduldig sein. Denn noch bis voraussichtlich Freitag, 11. November, wird in Kusel-Diedelkopf wegen der Baustelle am Wehr nur eine Spur der Bundesstraße 420 befahrbar sein. Das teilte die Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan am Freitag mit. Im Spätsommer haben die Arbeiten an der sogenannten Fischtreppe am Kuseler Wehr begonnen. Auf einer Länge von 26 Metern sollen vom Stauwerk aus etwa ein Quadratmeter große Betonbecken aneinandergereiht werden. Das Wasser kann durchfließen und die Strömung wird mittels Quermauern im Becken geleitet, hießt es in der bereits 2017 im Kuseler Stadtrat vorgestellten Planung. Dadurch entstehen innerhalb der Quader kleine Zonen mit beruhigtem Wasserfluss. Dort können sich Äsche, Forelle und Co. in der Fischaufstiegsanlage etwas ausruhen. Das Vorhaben schlägt mit 320.000 Euro zu Buche. Zu Beginn der Maßnahme waren die Spuren der B420 nur verengt, vor kurzem wurde eine halbseitige Sperrung notwendig.