Die Pfalzwerke führen am Dienstag, 21. Juni, von 9 bis 10 Uhr Arbeiten am Stromnetz durch. Während der Arbeiten kommt es zum Stromausfall. Betroffen sind die Gemeinde Rammelsbach sowie in Haschbach die Rammelsbacher Straße sowie die Straße Auf der Höll. Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist laut Mitteilung der Pfalzwerke während der Arbeiten ebenfalls nicht möglich. Weitere Infos unter der Telefonnummer 0621 5852560 zur Verfügung.