Die Idee gibt es seit einer gefühlten Ewigkeit, erstmals geplant wurde vor knapp 13 Jahren, nun beginnen die Arbeiten am Rad-Gehweg vom Bockhof zur Walleichsstraße. Wegen Rodungsarbeiten wird der bestehende Fußweg ab Montag, 24. Januar, für rund eine Woche gesperrt, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung im Oberen Glantal mit. Im Zuge der Rodungsarbeiten werde zudem die Beleuchtung des Weges nicht funktionieren. Die Rodung ist der erste Abschnitt in dem knapp 560.000 Euro teuren Projekt – davon trägt die Gemeinde rund 88.000 Euro. Auf einer Länge von 352 Metern wird ein barrierefreier Rad-Gehweg gebaut. Um die Barrierefreiheit herzustellen, wird die bestehende Steintreppe in der Walleichstraße durch eine 26 Meter lange Rampe ersetzt.