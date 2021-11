Die Pfalzwerke führen am Sonntag, 7. November, von 7.30 bis 9.30 Uhr Wartungsarbeiten am Stromnetz durch. Während dieser Zeit ist die Gemeinde Glan-Münchweiler nach Mitteilung der Pfalzwerke ohne Strom. Auch eine Einspeisung aus Eigenerzeungsanlagen in diesen zwei Stunden nicht möglich. Rückfragen beantwortet das Serviceteam der Pfalzwerke unter der Nummer 0621 5852560.