Rund die Hälfte des Kanals in Thallichtenberg ist in einem so schlechten Zustand, dass sofort oder kurzfristig gehandelt werden muss. Während noch im Mai in Pfeffelbach Kanalarbeiten starten sollen, kommt es in Haschbach wegen des Neubaus eines Stauraumkanals im Sommer möglicherweise sogar zu einer Vollsperrung.

Die Kanäle in Thallichtenberg sind zuletzt mit einer TV-Kamera befahren worden. Alle zehn Jahre müssten diese überprüft werden, erklärte Stefan Spitzer im Werkausschuss der