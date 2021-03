Nicht nur die Brandschutzmaßnahmen im Dorfgemeinschaftshaus lassen die Köpfe der Gemeinderatsmitglieder St. Julian qualmen. Auch die Frage eines Ersatzes für die defekte Heizung trieb den Rat in seiner jüngsten Sitzung um. Bei einer Variante könnte die Kommune auf Rohstoffe zurückgreifen, die vor der Haustür wachsen.

Es soll endlich Bewegung in die 2019 beschlossene Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses kommen. Darin ist sich der Rat einig. Doch als dem Gremium am Mittwoch Umfang und Kosten der Maßnahme vorgestellt wurden, kam das große Zaudern. Die Sanierung – darin enthalten sind Arbeiten an der Außenfassade, der Bau einer behindertengerechten Toilette und eines Treppenlifts – schlägt mit rund 450.000 Euro zu Buche. Allein der Brandschutz, unter anderem sind zwei Fluchtbalkone vorgesehen, verschlingt knapp 160.000 Euro. Von den Gesamtkosten muss die Gemeinde etwa 260.000 Euro stemmen.

190.000 Euro Fördermittel

Einige Ratsmitglieder halten die Fördermittel in Höhe von etwa 190.000 Euro für zu wenig. Immer mehr Verantwortung und damit einhergehend höhere Kosten würden auf die Kommunen abgewälzt. Wie diese die strengeren Bestimmungen finanzieren sollen, darüber machten sich Bund und Land keine Gedanken, kritisierte Altbürgermeister Hans-Werner Mensch. Mensch stellte die Frage in den Raum, ob die Sanierung angesichts der hohen Kosten überhaupt Sinn ergebe und sprach von einem „wirtschaftlichen Schwachsinn“. „Wie also sollen wir das finanzieren? Vielleicht sollten wir die Notbremse ziehen und uns überlegen, das Haus zu verkaufen?“ Der Großteil des Rates will aber an dem Gebäude festhalten.

„Fakt ist, dass wir die Räume nicht ohne die Brandschutzmaßnahmen nutzen können und dürfen. Genau so ist es Fakt, dass die Heizung kaputt ist. Wir müssen etwas tun, sagte Ortsbürgermeister Philipp Gruber. Rund 50.000 Euro sind für eine neue Heizung vorgesehen. Sparpotenzial gibt es dabei durchaus. „Mit dem Austausch des Ölkessels kämen wir am günstigsten weg“, schilderte der Ortsbürgermeister. Aus Gründen der Nachhaltigkeit sprach er sich aber für eine mit Holzhackschnitzel- oder Pelletheizung aus – auch wenn dies mit einem höheren Aufwand für die Kommune verbunden sei.

Angebote für Hackschnitzel- und Pelletheizung

Der Beigeordnete Florian Rihlmann sieht die Gemeinde unter Zugzwang. Verschlafe es der Rat, schnell die Fühler nach einer neuen Wärmequelle fürs Gebäude auszustrecken, könnte das Dorfgemeinschaftshaus Ende des Jahres noch immer ohne funktionierende Heizung dastehen. Er betonte zudem, dass auch der vergleichsweise günstigere Austausch des Brenners eine stattliche Summe verschlingen würde.

Der Gemeinderat sprach sich dafür aus, Vergleichsangebote für Holzhackschnitzel- und Pelletheizungen einzuholen. Holger Weber sieht im Gemeindewald Potenzial, Kosten zu sparen, sofern sich der Rat für die Holzhackschnitzel-Variante entscheiden würde. „Wir haben das Holz vor der Haustür. Das sollten wir nutzen statt teuer einzukaufen.“ Eine Idee, die offene Ohren fand.