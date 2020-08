5000 Euro Sachschaden sind am Dienstagmittag bei einem Dachstuhlbrand in der Bergstraße in Wiesweiler entstanden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, ist das Feuer bei Arbeiten des Energieversorgers am Dachständer des Hauses entstanden. Die Mitarbeiter hätten den Brand mit drei Feuerlöschern bekämpft. Die Feuerwehr, die mit 35 Mann anrückte, habe nur noch kleinere Brandherde löschen und das Brandgut beseitigen müssen. Kriminalbeamte der Polizeiinspektion Lauterecken haben die Ermittlungen übernommen.