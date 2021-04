Die Sicherungsarbeiten an der Brücke Hahnengraben im Zuge der L 382 zwischen Ginsweiler und Reipoltskirchen sind abgeschlossen. Das hat der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern mitgeteilt. Die Sperrung der Landesstraße soll noch am Montag aufgehoben werden. An der Brücke wurde seit dem 12. April gearbeitet, die Sperrung war eigentlich bis zum 3. Mai vorgesehen.