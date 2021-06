Hoch hinaus, mit Gurten gesichert, ging es für einige Arbeiter am Freitagmorgen nahe der Kuseler Kläranlage. Wegen dem Aufbau einer Fotovoltaikanlage auf Rammelsbacher Gemarkung auf dem ehemaligen TDK-Gelände musste ein Strommast aus Beton einem aus Stahl weichen. Der Aufbau des Gittermastes, Stück für Stück vom Kran hinaufgehoben, mit den in luftiger Höhe hängenden Arbeitern, bot einen spektakulären Anblick. Pfalzwerke-Pressesprecherin Susanne Becker erklärte auf Anfrage: Zum Anschluss der Fotovoltaikanlage muss ein Kabel den Mast hochgeführt werden. Dies ist an einem Betonmast nicht möglich. Nach Auskunft der Arbeiter ist der neue Mast knapp 22 Meter hoch, vier Meter höher als sein Vorgänger aus Beton. Es sei damit zu rechnen, dass die Fotovoltaikanlage Ende kommender Woche ans Netz gehe.