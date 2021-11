Die Aral-Tankstelle in Lauterecken ist geschlossen. Eine ganz neue Anlage soll errichtet werden, erklärt Inhaber Michael Preis aus Konken. Diese Woche solle der Rückbau beginnen. Nicht nur die Gebäude, auch die gesamte Tankanlage inklusive Tanks wird abgerissen. Bis Ende des Jahres soll das erledigt sein. Im Januar soll es dann mit den Erdarbeiten für die neue Tankstelle losgehen. Ziel sei es, die neue Anlage am 1. Mai eröffnen zu können, sagt Preis. Ob dann wieder das Aral-Blau vorherrschen wird, kann er noch nicht sagen, auch noch nichts zum zukünftigen Pächter oder Shop-Konzept. Doch er verspricht: Es werde eine moderne, zeitgemäße Anlage mit vielen frischen Lebensmitteln in Lauterecken entstehen.

Die Tankstelle liegt an Saarbrücker Straße, der B420, und an der Auf- und Abfahrt zur B270. Das Subway im hinteren Gebäudeteil hat schon vor längerer Zeit geschlossen. Schräg gegenüber gibt es einen Mitfahrerparkplatz, eine Tankstelle sowie eine Metzgerei mit angeschlossenem Restaurant.