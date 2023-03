Das Wetter macht weiterhin, was es will. In den kommenden Tagen wechseln sich Sonne, Wolken und Regen ab. Erst ab Sonntagmittag scheint sich die Lage etwas zu entspannen. Dafür wird es aber wieder kühler.

Ein großes Tief über dem Atlantik transportiert milde Luft und viele Wolken nach Mitteleuropa. Von Freitag bis Samstagabend wandert zudem ein kleines, aber wetterwirksames Tief von England, über die Beneluxländer und Mitteldeutschland hinweg in Richtung Tschechien. Dessen Ausläufer könnten auch unsere Region treffen. Auf der Rückseite dieses Tiefs gelangt ab Sonntag erneut kühle Polarluft nach Südwestdeutschland.

Vorhersage

Donnerstag: Die dichten Wolken öffnen sich hin und wieder für kurze, sonnige Phasen. Regen, Schauer und vereinzelt auch kurze Gewitter sind möglich. Es bleibt mild, und örtlich kann es sehr windig werden.

Freitag: Kompakte Schichtwolken sorgen am Freitag sowie in der Nacht zum Samstag zeitweise für kräftige Regenfälle. Die Temperaturen gehen leicht zurück. Der Wind nimmt im Tagesverlauf zu, vor allem in der Nacht auf Samstag muss mit stürmischen Böen gerechnet werden.

Samstag: Nach wie vor halten sich dichte Wolken, aus denen teils kräftiger Regen fällt. Bäche und kleinere Flüsse können anschwellen. Die Temperaturen gehen etwas zurück. Der lebhafte Wind flaut im Tagesverlauf allmählich ab.

Sonntag: Der Regen lässt vormittags nach. Mit Winddrehung auf Nordost können sich in der kälteren Luftmasse anfangs einige Schneeflocken unter die Tropfen mischen. Gegen Mittag reißt die Wolkendecke zeitweise auf und die Sonne lässt sich blicken. Schauer bleiben dann die Ausnahme. In der Nacht auf Montag droht bei klarem Sternenhimmel Frost.

Weiterer Trend

Am Montag wechseln sich Sonne und durchziehende Wolkenfelder ab. Es kann vereinzelt zu leichten Schneeregen- oder Graupelschauern kommen.

Am Dienstag und Mittwoch wird es freundlicher und tagsüber etwas milder. Nachts gibt es weiterhin leichten Frost.