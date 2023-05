So richtig festlegen will sich das Wetter nicht. In den kommenden Tagen wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen bleiben konstant. Beim Gang ins Freie sollte der Regenschirm griffbereit sein.

Unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets lösen sich die Reste einer Störungszone zunächst auf. Am Dienstag dehnt ein Tief vom Atlantik seinen Einfluss nach Mitteleuropa aus. Bei zunehmender Labilität in der Atmosphäre nimmt die Regen- und Schauerwahrscheinlichkeit in unserer Region wieder zu. Zum Wochenende steigt der Luftdruck zwar vorübergehend an, die Labilität bleibt aber vorhanden, sodass sich die Launenhaftigkeit beim Wetter fortsetzt.

Vorhersage

Montag: Zum Wochenstart dominieren die Wolken. Stellenweise ist Regen möglich, teilweise auch mit Blitz und Donner. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit. Gegen Abend beruhigt sich das Wetter.

Dienstag: Zunächst wechseln sich durchziehende Wolken mit einigen sonnigen Phasen ab. Zum Nachmittag brauen sich von Frankreich her kompakte Wolkenmassen zusammen, und anschließend ziehen Regenfälle oder teils gewittrige Schauer übers Land. Zuvor bleibt es angenehm mild.

Mittwoch: Es steht April-Wetter im Mai an: Sonne und Wolken wechseln sich ab. Aus den mächtigen Haufenwolken fällt immer wieder Regen nieder. Örtlich sind auch Gewitter möglich. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortrag leicht. Abends und nachts klart der Himmel verbreitet auf, stellenweise kann sich Nebel bilden.

Weiterer Trend

Die Temperaturen steigen zwar wieder in den frühlingshaften Bereich. Allerdings wird es nach kurzem Sonnenschein wieder ungemütlicher – bei teils kräftigen Schauern und Gewittern. Am Freitag und Samstag bleibt es bei einer Mischung aus sonnigen Phasen und Schauerwolken. Am Sonntag überquert uns von Westen voraussichtlich ein weiteres Regengebiet. Bei auffrischendem Wind gehen die Temperaturen zurück.