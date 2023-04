Sonne, Wolken und Regen – das Wetter bleibt wechselhaft. Zum Teil liegen die Temperaturen noch im zweistelligen Bereich. Im Laufe der Woche kühlt es zwischendurch aber deutlich ab.

Nach einem leichten Zwischenhocheinfluss am Dienstag wird die Region zur Wochenmitte wieder vermehrt von Schlechtwettergebieten vom Atlantik überquert. Dabei gelangt recht kühle Ozeanluft nach Südwestdeutschland. Am Wochenende verringern sich die Luftdruckgegensätze über Mitteleuropa. Bei abnehmendem Wind herrscht dann in unserer Region allerdings wegen der feuchten und labilen Luftmasse ein erhöhtes Schauerrisiko.

Vorhersage

Dienstag: Kurze freundliche Phasen wechseln sich mit durchziehenden Wolkenfeldern ab. Dabei bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen tagsüber im zweistelligen Bereich. Im Laufe des Abends nimmt die Bewölkung von Westen her zu. In der Nacht auf Mittwoch fällt gelegentlich Regen.

Mittwoch: Ein Regengebiet zieht an diesem Tag über die Region hinweg. Im Laufe des Nachmittags lockert die Wolkendecke zeitweise auf, aber es muss zunächst noch mit örtlichen Schauern gerechnet werden. Gegen Abend trocknet der teils böige Wind die Luftmasse ab und lässt die Temperaturen sinken.

Donnerstag: In der frischen Luft gibt es eine für den April typische Mischung aus Sonne und dickeren Haufenwolken. Örtlich gehen Schauer nieder. Je nach Intensität können sich Graupelkörner unter die Tropfen mischen. Der anfangs noch lebhafte Wind nimmt im Tagesverlauf ab. Bei längerem nächtlichem Aufklaren kann es stellenweise sogar wieder leichten Bodenfrost geben.

Freitag: Neben einigen größeren Aufheiterungen halten sich auch kompakte Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern. Die Temperaturen sind nicht wirklich frühlingshaft. In der Nacht auf Samstag zieht wahrscheinlich neuer Regen von Frankreich her ins Land.

Weiterer Trend

Am Wochenende bleibt es durchwachsen und kühl mit kurzen sonnigen Abschnitten sowie einigen Regen- oder Schauerwolken. In der neuen Woche wird es voraussichtlich freundlicher und frühlingshafter.