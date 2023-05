Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2004 wurde die Idee geboren, in Kusel mit sogenannten Stolpersteinen an die Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern. Bis 2007 wurden 26 solcher Steine in der Kreisstadt verlegt. Jetzt gibt es eine überarbeitete App mit Informationen zu den Steinen, an der erneut Christian von Steinaecker mitgewirkt hat.

Auf Anregung der RHEINPFALZ hatte sich das Bündnis gegen Rechtsextremismus, dessen Sprecher von Steinaecker war, ab 2005 des Themas angenommen. In mühevoller Arbeit wurde nicht nur die Geschichte der