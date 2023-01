In Albessen monieren Bürger, dass viele Autofahrer zu schnell unterwegs sind. Insbesondere an den beiden Ortseingängen von Ehweiler und Konken her bemängelten Anwohner das Tempo der Autofahrer, berichtete Ortsbürgermeisterin Traute Bortscher. Eine neue Anzeigetafel soll Schnellfahrer jetzt veranlassen, verstärkt auf die Bremse zu treten.

Die mit Solarenergie gesteuerte Tafel werde abwechselnd an den beiden Ortseingängen aufgestellt, berichtete die Ortsbürgermeisterin nach der jüngsten Ratssitzung. Anwohner hätten sich schon vor längerer Zeit über zu schnelles Fahren beschwert, fügte Bortscher hinzu, die das Problem auch aus eigener Erfahrung kennt.

Für die Tafel fallen Kosten in Höhe von rund 2500 Euro an. Sie werde von der Windrad-Firma Prokon gespendet.