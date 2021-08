Weniger Andrang dank vieler Geimpfter, neue technische Vorgaben – für die vielfach von Ehrenamtlichen betriebenen Schnelltestzentren im Kreis verändert sich derzeit einiges. Zum Teil auch die Öffnungszeiten. Wir geben einen Überblick, soweit er uns vorliegt.

In den Schnelltestzentren des Kreises sind in der vergangenen Woche 677 Abstriche gemacht worden, davon allein 211 in Schönenberg-Kübelberg. Alle 677 Schnelltests waren negativ. Seit Start der Schnelltestzentren des Kreises am 8. März sind 31.395 Schnelltests durchgeführt worden.

Zum 1. August haben sich die Vorschriften für Schnelltestzentren geändert. Unter anderem ist die digitale Übermittlung des Ergebnisses an eine Datenbank Pflicht, die dann die Corona-Warn-App speist. Das stellt einige Schnelltestzentren im Kreis vor Probleme, die die Bescheinigungen zum Teil noch händisch ausgefüllt haben – zumal die technische Anbindung allgemein zuletzt noch nicht geklärt war. Zudem hat der Andrang auf die Schnelltestzentren erkennbar nachgelassen, seit die Impfkampagne vorangeschritten ist. In Hoch-Zeiten waren es mehr als 2000 Schnelltests pro Woche.

Geschlossen ist bereits das Schnelltestzentrum in Nußbach – allerdings auch bereit, gegebenenfalls wieder zu öffnen. Ohmbach will gerne weitermachen, hat aber bisher händisch ausgefüllt. Auch in St. Julian-Gumbsweiler wird der Testnachweis bislang noch mit Siegel ausgedruckt und unterschrieben.

Die Öffnungszeiten

Da momentan viel im Fluss ist, hier die Informationen zu den Schnelltestzentren, wie sie uns die Kreisverwaltung diese Woche auf Anfrage mitgeteilt hat: Altenglan, Gleis 3: Montag und Mittwoch von 8 bis 9 Uhr, Donnerstag und Freitag von 18 bis 20 Uhr, samstags 9 bis 11 und sonntags 10 bis 13 Uhr – Terminvereinbarung unter 06381 40101. Altenglan, MVZ: Montag und Mittwoch von 8.30 Uhr bis 10 Uhr, freitags 14 bis 16 Uhr.

Kusel, Podologie Emrich: täglich von 8 bis 20 Uhr, Terminvereinbarung unter 06381 9179670. Kusel, DM-Markt: täglich außer Sonntag von 8 bis 16 Uhr, Terminvereinbarung unter corona-schnelltest-zentren.dm.de. Kusel, Marktwiese: Montag bis Donnerstag von 10 bis 12, Freitag und Samstag von 10 bis 14 Uhr. Lauterecken, Korczak-Schule: Donnerstag 18 bis 19 Uhr, Freitag 17 bis 18.30 Uhr und Samstag 16 bis 17.30 Uhr. Offenbach-Hundheim, Dorfgemeinschaftshaus: Dienstag und Samstag von 9 bis 11 Uhr, Freitag 18 bis 20 Uhr und sonntags von 9.30 bis 11.30 Uhr.

Ohmbach, Heimat- und Kulturtreff: Mittwoch und Freitag von 18 bis 20 Uhr, Terminvereinbarung unter 0176 30131557 oder gerhard.kauf@ohmbach.com. Quirnbach, Bürgerhaus: Dienstag 8 bis 10 Uhr, mittwochs ab 17.30 Uhr und samstags ab 11 Uhr, Anmeldung für Dienstag und Mittwoch unter 06383 7221 oder juskoerbel@t-online.de. St. Julian, Dorfgemeinschaftshaus Gumbsweiler: Dienstag, Donnerstag und Freitag von 18 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 9.30 bis 11 Uhr.

Schönenberg-Kübelberg, DM-Markt: Montag bis Samstag von 9 bis 16 Uhr, Terminvereinbarung unter corona-schnelltest-zentren.dm.de. Schönenberg-Kübelberg, Jugendhaus: Dienstag, Donnerstag und Samstag von 9 bis 12 Uhr, Freitag von 17 bis 19 Uhr. Wolfstein, Reha-Fitness: Montag, Mittwoch und Donnerstag von 15 bis 19 Uhr, Dienstag und Freitag von 8 bis 13 Uhr, Anmeldung unter reha-fitness-wolfstein.de. Wolfstein, Sporthalle: Montag und Mittwoch von 9 bis 11 Uhr, Samstag von 12 bis 14 Uhr. Und Waldmohr, Kulturhalle: Montag und Mittwoch von 18 bis 20 Uhr sowie sonntags von 10 bis 12 Uhr. Für Samstag sind Terminvereinbarungen möglich unter teststelle-rlp.de.