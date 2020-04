Konstant geblieben ist die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Landkreis Kusel. Wie am Tag zuvor waren es am Freitag 84. 65 der positiv Getesteten konnten bereits aus der Quarantäne entlassen werden – vier mehr als am Donnerstag. Nicht verändert hat sich auch die Verteilung auf die einzelnen Verbandsgemeinden: 38 Personen wurden positiv getestet in der VG Oberes Glantal, 15 sind noch in Quarantäne, drei weniger als am Tag zuvor. Von den 26 Menschen, die in der VG Kusel-Altenglan positiv getestet worden waren, ist nur noch einer in Quarantäne, am Vortag waren es noch zwei. Keine Änderungen gab es in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein: zehn positiv Getestete, davon sieben bereits aus der Quarantäne entlassen.

