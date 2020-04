Die Anzahl der am Coronavirus erkrankten Menschen im Landkreis Kusel ist am Mittwoch von 81 auf 82 gestiegen. Diese aktuellen Zahlen hat die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag veröffentlicht. Von den 82 erkrankten Menschen befinden sich derzeit 22 in Quarantäne, 60 konnten bereits wieder aus der 14-tägigen Quarantäne entlassen werden. Spitzenreiter bei den positiven Tests ist die Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Dort wurden insgesamt 37 Menschen positiv getestet. In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan wurden seit Mitte März 35 Personen positiv getestet. Lediglich zehn Personen sind in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein bislang an Covid-19 erkrankt.

