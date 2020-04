Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Kreis Kusel ist am Donnerstag auf 84 geklettert. Das sind zwei mehr als am Mittwoch. Wie die Kreisverwaltung berichtet, befinden sich aktuell 23 Infizierte in Quarantäne, 61 Menschen konnten bereits wieder aus der 14-tägigen Quarantäne entlassen werden. In der Verbandsgemeinde Oberes Glantal wurden bislang 38 Menschen positiv getestet und 36 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Weiterhin nur zehn Fälle wurden in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein gezählt.

