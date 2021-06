Auf dem Arbeitsmarkt in der Westpfalz habe sich die saisonale Belebung aus dem Frühjahr auch in den vergangenen vier Wochen fortgesetzt, sagt Peter Weißler, der Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens. Diese Entwicklung zeigt sich auch im Landkreis Kusel. Die Anzahl der Arbeitslosen im Kreis ist im Juni weiter gefallen. Die Agentur für Arbeit meldete 1676 Frauen und Männer auf Jobsuche. Das sind 45 weniger als im Mai und 164 weniger als im Vergleichsmonat vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank damit von 4,7 Prozent im Mai auf nun 4,6 Prozent. Im Vergleich zum Juni 2020 ist die Quote um 0,3 Prozentpunkte zurückgegangen. Von den Arbeitgebern sind in den vergangenen vier Wochen 50 zu besetzende Stellen gemeldet worden. Zum Zähltag gab es im Kreis insgesamt 359 offene Stellen.