Lange war es ruhig auf der Kuseline Seite. Am Samstag hatte ich endlich wieder einen neuen Termin. Ich durfte das Handballspiel des HSG Schwarzerden-Kusel starten.

Die Handballer des TV Kusel empfingen den Tabellensechsten, die „HG Itzenplitz“, und konnten sich souverän mit 37:18 gegen die Gastmannschaft durchsetzen. Herzlichen Glückwunsch nochmal von mir. In der Herren-B-Liga des Handballverbands Saar gibt es aktuell sieben Mannschaften, die Kuseler liegen in der Tabelle auf Rang drei.

Die Handballer gibt es in Kusel schon bereits seit den 1980ern. Zwischenzeitlich gab es wegen Mangels an Mitspielern keine Mannschaft mehr. Seit nunmehr drei Jahren ist wieder eine Herrenmannschaft und seit fünf Jahren wieder eine Damenmannschaft (Spielgemeinschaft mit Freisen) – diese tritt in der Bezirksliga an – am Start.

Wer die Kuseler Handballer verfolgen will kann dies unter www.handball4all.de tun. Beide Mannschaften freuen sich immer über neue, handballbegeisterte Mitspieler.

Eure Kuseline Lena

