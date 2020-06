Anwohner aus Theisbergstegen haben sich bei der Polizei gemeldet, weil seit geraumer Zeit immer wieder zwei Motocross-Fahrer in und um Theisbergstegen durch ihre Fahrweise auffallen würden. Die Männer sollen rücksichtslos und zu schnell mit ihren Crossmaschinen unterwegs sein. Die orangefarbenen Motorräder sollen zudem ohne Kennzeichen geführt werden. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu den rücksichtslosen Motorradfahrern machen können – entweder telefonisch unter 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.