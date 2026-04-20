Ein Gebäudebrand und explosionsartige Geräusche haben am Samstag in Gries für Aufregung gesorgt. Wie Stefan Reichhart, stellvertretender Wehrleiter der Feuerwehren im Oberen Glantal, mitteilt, wurden gegen 15.30 Uhr die Wehren in Gries und Schönenberg-Kübelberg alarmiert. Zunächst war Rauch aus einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße gemeldet worden. Nur wenige Minuten später lautete das Alarmstichwort jedoch „Explosion“: Anwohner hatten den Notruf gewählt und gemeldet, laute Knallgeräusche aus dem Gebäude zu hören. In der Folge wurden weitere Kräfte nachalarmiert, darunter die Brand- und Katastrophenschutzinspekteure des Landkreises.

Vor Ort habe sich die Lage jedoch anders dargestellt, als zunächst angenommen, sagt Reichhart gegenüber der RHEINPFALZ. Demnach brannte hauptsächlich ein Nebengebäude, das als Garage diente. Laut Reichhart waren darin Autoreifen gelagert, die aufgrund der Hitze platzten und so die vermeintlichen Explosionsgeräusche verursachten. Gegen 16.45 Uhr war der Einsatz beendet. Vier Menschen konnten das Haus selbstständig verlassen. Eine Person erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.